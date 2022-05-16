Путин назвал цель лабораторий США на постсоветском пространстве

Россия давно предупреждала об этом, напомнил президент

Американские биологические лаборатории работают на постсоветском пространстве с целью сбора биологических материалов и изучения специфики распространения вирусов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в понедельник, 16 мая, во время встречи лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле.

Российский лидер рассказал, что на Украине под контролем Соединенных Штатов создавали компоненты биологического оружия и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Документальные доказательства этого были получены в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

Эта работа осуществлялась в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве, сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало новые данные об опытах США над украинцами. В частности, в лаборатории в Мариуполе работали с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы и других опасных заболеваний. Отобранные штаммы направлялись в Киев для дальнейшей отправки в США.

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