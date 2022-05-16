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ЛДПР предложила включить в меню нового McDonald’s квас и пельмени

15:44
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Партия представила предложения по русификации сети фастфуда

Наряду с классическими продуктами нужно добавить в меню русифицированного McDonald’s традиционные для России блюда, например, квас, расстегаи или беляши, блины или пельмени. С таким предложением в понедельник, 16 мая, выступили в ЛДПР.
McDonald's окончательно уходит с российского рынка

В партии выступили за переименование сети ресторанов быстрого питания в "Пирожковую", а также выдвинули идею раскрасить меню ресторана в цвета, символизирующие степень полезность продукции.

Например, бургеры или картошка фри, считают в ЛДПР, должны подаваться в красной предупреждающей упаковке, а салаты, морковные палочки или борщ — в зеленой.

Новый ресторан может стимулировать миллионы своих гостей чаще выбирать для перекуса полезную и здоровую пищу, цитирует предложение ЛДПР АГН "Москва".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения Западом антироссийских санкций сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о приостановке работы в России. 16 мая McDonald's принял окончательное решение уйти с российского рынка после 30 лет работы. Компания начала процедуру продажи российского бизнеса и приступила к поискам покупателя.

Источники рассказали, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, причем меню и рабочие места будут сохранены.

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