Путин отреагировал на планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Это не создаст угроз для России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угроз для России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет проблем с этими странами.

Тем не менее, подчеркнул Путин, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу вызовет ответную реакцию России в случае расширения военной инфраструктуры.

"Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - сказал российский лидер на саммите лидеров стран ОДКБ (цитата по ТАСС).

Путин также отметил что НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво. Все это усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности, подчеркнул глава государства.

Швеция и Финляндия ранее заявили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе заявили, что это произойдет в короткие сроки. При этом Швеция в случае одобрения заявки выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз.

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