Путин: на Украине давно наблюдается разгул неонацизма

Нигде в цивилизованных странах на государственном уровне не героизируются нацисты

Президент России Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ в Москве заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма.

"К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада", - отметил глава государства.

Он добавил, что нигде в цивилизованных странах на государственном уровне не героизируются нацисты. "Этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит", - подчеркнул российский лидер.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе тяжелое.

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