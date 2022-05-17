Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

У тельцов и козерогов будет идеальный день для шопинга, скорпионам лучше вложиться в здоровье

Овны

Обновить гардероб к лету, сделать новую прическу или даже изменить цвет волос – сегодня возможно все. Венера в вашем знаке поможет выглядеть ярко и свежо!

Тельцы

Сегодня благоприятный день для шопинга: звезды советуют покупать мелочи, связанные с деньгами. Монетки, новый бумажник или то, что ассоциируется у вас с денежным достатком.

Близнецы

Наслаждайтесь общением, особенно с женщинами: это поможет вам успокоиться и расслабиться. Погуляйте в парке, посидите в кафе или пройдитесь по магазинам в приятной компании.

Раки

Купите себе сегодня солидный ежедневник – он станет вашим счастливым талисманом. Подумайте, каких еще атрибутов вам не хватает для делового настроя.

Львы

Когда вы в последний раз покупали товары для творчества, праздников, своих хобби? Сделайте себе подарок и увидите, как небольшие покупки окрылят вас и поднимут настроение.

Девы

Порадуйте себя приобретением милых вещиц для дома или дачи: пусть там станет еще уютнее! Речь не о серьезных предметах интерьера – новая ваза или цветок вполне подойдут!

Весы

Если вы находитесь в поиске своей половинки, купите парные предметы или символы любви. Весам, состоящим в отношениях, понравится новая рамка для вашей совместной фотографии.

Скорпионы

Вы будете трижды правы, если вложитесь в свое здоровье в этот день. Купите абонемент на фитнес, запишитесь на курс массажа или обследование, подберите новую одежду для спорта.

Стрельцы

Обязательно потратьтесь сегодня на вещи, которыми будете пользоваться только вы: телефон, косметику или белье. Это повысит вашу уверенность в себе и уровень счастья.

Козероги

День интригующего шопинга: подумайте, что вам хочется купить, но близкие люди это не одобряют. Звезды буквально кричат: сделайте это!

Водолеи

Подарки лучше всего приобретать заранее, тогда есть время сделать это вдумчиво и с любовью. Самое время купить что-то для друга, у которого скоро праздник.

Рыбы

Вам повезет с покупкой делового костюма или аксессуаров, обуви для работы. Также вы можете найти сегодня недостающую информацию о формировании стиля.

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