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Путин объявил о масштабных учениях ОДКБ

15:34
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Маневры пройдут осенью

Целая серия совместных учений стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности пройдет осенью этого года. Маневры состоятся в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ.

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"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сообщил Путин.

По итогам саммита лидеры стран-участниц организации подписали несколько совместных документов, в том числе заявление Совета коллективной безопасности. Как ранее заявил президент Росси Владимир Путин, итоговое заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства, передает РИА Новости.

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