МИД России указал на пройденную США точку невозврата

Обстоятельства требуют пересмотра отношений с недружественными государствами

Министерство иностранных дел России заявило в понедельник, что Запад под предлогом ситуации на Украине развязал беспрецедентную по масштабам и ожесточенности гибридную войну.

"Констатировано, что Вашингтон, полностью подчинив себе "коллективный Запад", прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства", - также сказано в сообщении.

Отмечено, что сложившиеся обстоятельства требует кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.

"Был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента", - добавили в МИД.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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