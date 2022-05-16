Собянин рассказал о реконструкции клеверных развязок на МКАД

За 10 лет на МКАД появилось 18 новых развязок; сейчас специалисты работают еще над 4

В Москве идет масштабная реконструкция МКАД - модернизируют устаревшие клеверные развязки. Вместо них строятся эстакады и тоннели направленных съездов, которые дополняются скоростными разгонными полосами. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Мэр уточнил, что за последние 10 лет на кольцевой автодороге появилось 18 новых развязок. Сейчас работы ведутся на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкая и Верхние Поля.

Въехать в Москву по трассе М-4 на Липецкую улицу в утренние часы пик - задача не из легких. Уже много лет здесь стоят километровые пробки. Всему виной - старая клеверная развязка с МКАД. Она плохо справляется с большим потоком транспорта. О важности модернизации такого вида развязок в своем блоге сегодня рассказал Сергей Собянин.

"Продолжаем реконструкцию клеверных развязок на МКАД. Делаем направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. Новые конструкции пропускают на треть машин больше. За 10 лет на кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок. Сейчас в работе ещё 4", - напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Работы на пересечении МКАД с Липецкой улицей начали ещё в прошлом году. Чтобы машины ехали, а не стояли, здесь реконструируют и построят в общей сложности 10 километров дорог.

"Вы представьте, был один путепровод через МКАД и съезды с него. Здесь мы строим семь искусственных сооружений. А, соответственно, уже с помощью этих искусственных сооружений потоки другие. Плюс мы же не просто делаем путепровод. Мы еще разгонные полосы даем большие. А каждая разгонная полоса, удлиненная, она дает перестраиваться потоку легче - это намного легче и быстрее", - сообщил Пётр Аксёнов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы.

Строители обещают запустить движение раньше срока - уже в конце 2023 года. Опережающими темпами идут работы и на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Вместо клеверной развязки - направленные съезды. Новый путепровод обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. А новая эстакада улучшит выезд на внешнюю сторону МКАД. Работы планируют завершить уже в конце этого года, как и на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Здесь появятся две новые двухполосные левоповоротные эстакады для удобного выезда с Осташковской улицы и одноименного шоссе на МКАД. Для съездов с кольцевой дороги построят два новых путепровода-дублёра. Это позволит исключить пересечение потоков машин.

"Развязка на Осташковском шоссе - очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки и, конечно, особенно в дачный период этот участок является проблемным", - сказал Собянин.

Проблемным долгие годы был и участок пересечения МКАД с улицей Верхние Поля на юго-востоке столицы. Ситуацию осложняют многочисленные торговые комплексы в этом районе. Но скоро все изменится. Здесь тоже возводят многоуровневую развязку с направленными съездами вместо клеверных. Работы идут масштабные - в общей сложности построят и реконструируют около 12 километров дорог. Проще передвигаться будет и пешеходам. Здесь появятся два надземных и один подземный переходы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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