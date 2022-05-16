"Мы не ушли!" На Украине начали придумывать "победы" на фронте

Солдаты территориальной обороны сняли постановочное видео

В Мариуполе несколько часов назад начал работу открытый Россией гуманитарный коридор для вывоза раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь". Их доставляют в медучреждение Новоазовска Донецкой народной республики для оказания всей необходимой помощи. Наша страна давно предлагала это сделать, но киевское командование запретило заблокированным на предприятии националистам сдаваться в плен. Оказавшиеся в безвыходном положении бойцы даже обращались к международным организациям с просьбой эвакуировать их в третьи страны, но тщетно.

Сегодня Россия и Украина договорились об эвакуации раненых с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Людей доставляют в больницу Новоазовска - это территория ДНР. Там украинским военным будет оказана вся необходимая помощь. В районе введён режим тишины. Открыт гуманитарный коридор, сообщили в нашем Минобороны. Судя по всему, ситуация в катакомбах "Азовстали", где заблокированы недобитые группы боевиков, сложилась критическая. В союзных войсках России и ДНР отмечают, что попытки прорыва с территории предприятия не прекращались ни на день. Постоянные бои. Националисты, пытающиеся вырваться из окружения, попадают под сплошной огонь, в том числе из гранатомётов. Работает артиллерия, получив от наблюдателей целеуказание.

Танкисты объясняют, что их задача - обеспечить безопасность пехоты. Ликвидируются огневые и наблюдательные точки боевиков, которые, кстати, обустраивают во время режимов тишины и открытия гуманитарных коридоров. Это старая тактика националистов - запросить перемирие, чтобы провести передислокацию.

При помощи беспилотника ВС России обнаружили украинские укрепрайоны, оборудованные на окраине села. Линию окопов чётко видно с воздуха. И даже перемещение по ним солдат. Идёт корректировка орудий.

Очень важно прицелиться ювелирно точно, чтобы не задеть гражданские дома. На хвостах мин - в белых мешках - дополнительные пороховые заряды, увеличивающие дальность полёта.

В российском Минобороны рассказали, что минувшей ночью были нанесены массированные удары высокоточными ракетами. Таким образом разбитыми оказались командный пункт 72-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Помимо этого, уничтожены пять складов с боеприпасами и другие украинские военные объекты на территории ЛДНР.

"В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ЛНР после освобождения Попасной идёт наступление на Лисичанск и Северодонецк. Украинские подразделения, отступив из города, с новых позиций ежедневно ведут обстрелы мирных кварталов.

Многие жители Попасной сейчас практически круглосуточно живут в убежищах и подвалах. Очень сильно выручает гуманитарная помощь, которую привозят в город военнослужащие как ЛНР, так и российской армии.

Украинские солдаты докладывают о маленькой, но победе. Якобы в Харьковской области подразделения ВСУ вышли на границу с Россией. Солдаты территориальной обороны докладывают лично Владимиру Зеленскому – мол, украинская земля в безопасности.

- Господин президент. Верховный главнокомандующий ВСУ. 227 батальон 127 бригады территориальной обороны вышел на рубеж и на границу, на линию разграничения с Россией. Мы не ушли, господин президент, мы тут. С нами пограничник.

Украинские солдаты стоят в обнимку с пограничным столбом, который сами же несколько минут назад и принесли, выбрав подходящие кусты, рядом со своими окопами – мол, вот она, граница и пограничный ров. Полное видео постановки спустя сутки попало в Сеть. Если побед на фронте нет, то их надо придумать.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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