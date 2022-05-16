Страны ЕС ополчились против Венгрии из-за позиции по санкциям

Будапешт тянет время, пытаясь выторговать для себя преференции, чем злит поляков и прибалтов

Страны ЕС вновь не смогли преодолеть разногласия по вопросу эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. Таков итог сегодняшнего обсуждения очередного пакета санкций в отношении Москвы главами внешнеполитических ведомств Евросоюза. Не все члены объединения готовы действовать вопреки здравому смыслу и в ущерб национальным интересам. Практика уже показала, что предыдущие рестрикции не достигли обозначенной цели и ощутимо ударили прежде всего по тем, кто их ввёл. С серьёзными вызовами столкнулась вся мировая экономика.

На телекамеры главы МИД стран-членов Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе для обсуждения шестого по счету пакета антироссийских санкций, конечно, старались излучать оптимизм. Хотя в беседе с журналистами глава Европарламента Жозеп Боррель признавал, что по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России по-прежнему есть проблемы.

"Я не могу гарантировать, что это произойдет, потому что противоречия довольно сильны. Но я думаю, что, если мы поймем особую ситуацию некоторых государств-членов и приложим усилия, чтобы выступить единым фронтом против России, мы добьемся успеха", - убежден Боррель.

Речь идет о Венгрии, которая прекрасно понимает, во сколько обойдется ей столь опрометчивый шаг. Оттого Будапешт и тянет, пытаясь выторговать для себя преференции. Чем, разумеется, очень злит поляков и прибалтов, давно готовых ввести эмбарго - во вред собственной экономике, лишь бы насолить русским.

"В настоящее время весь Евросоюз стал заложником одной страны, которая мешает нам достичь консенсуса. Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках", - считает Габрюэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

При этом в Брюсселе рассчитывают на то, что Венгрия все же пойдет на попятную, учитывая, что ей уже пообещали многомиллионную помощь, сообщает испанское издание El Pais. Хотя, судя по заявлениям Виктора Орбана, которого парламент страны сегодня переизбрал на очередной срок, шансов на это немного.

"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил", - сказал Орбан.

А вот Словакия, которая не в меньшей степени зависит от поставок нефти из России, на условия Брюсселя уже согласилась. Однако для полного отказа ей потребуется от шести до семи месяцев. Примерно столько же времени, пишет Bloomberg, понадобится и Германии, чтобы ввести эмбарго. "Канцелярия в Берлине продолжает усердно искать альтернативных поставщиков и думает о заключении с ними сделок. Правительство уверено, что сможет решить оставшиеся проблемы с логистикой в течение следующих шести - семи месяцев", - пишет издание.

Пока же, несмотря на санкции, российский экспорт в Германию продолжает расти. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, общие расходы на поставки из России с февраля этого года выросли на 77 процентов, достигнув почти четырёх с половиной миллиардов евро. И речь в первую очередь идёт об энергоносителях, цены на которые в Германии взлетели, потянув за собой инфляцию. А вот рейтинг канцлера пошел в противоположном направлении. Его партия проигрывает уже вторые региональные выборы подряд. На этот раз в земле Северный Рейн-Вестфалии, показывая худший в истории результат. Но то ли еще будет, когда нефть из России перестанет поступать.

"Лидеры восточных регионов Германии, вероятно, приняли бы другое решение по вопросу возможного эмбарго, если бы это было в их силах. Кроме того, на востоке страны по сравнению с её западной частью царит больший скептицизм по поводу украинского курса правительства. В частности, большинство восточных немцев в ходе опросов высказались против поставок оружия Киеву", - пишет Spiegel.

Вот только их мнение Берлин проигнорировал, исполняя пожелания США, которые отказ от поставок нефти и газа и России, разумеется, приветствуют. У самих США на повестке дня - не поддержка других экономик, а спасение собственной. Инфляция в штатах бьёт исторические рекорды. Хотя президент США Джо Байден неоднократно обещал взять ситуацию под контроль. Однако пока, пишет Newsweek, похвастать Белому дому нечем. "Байден проигрывает битву с инфляцией через 300 дней после того, как он заявил, что это явление будет временным. Стоимость потребительских товаров в США, в том числе бензина, продолжает расти", - говорится в статье Newsweek.

Уже даже на СNN, который всегда был за демократов, начинают готовить американцев к худшему. На примере настольной игры объясняя, что будет с мировой экономикой в ближайшем будущем.

"И вот картина сейчас выглядит так же, как эта башня. Но в конечном счёте придётся разбираться с очень серьёзными проблемами: долги, горячий конфликт, локдауны в Китае. И мы знаем, чем всё рано или поздно закончится. Надо ещё один вытащить… А кончится всё вот этим", - говорит Ричард Квест, обозреватель CNN.

Вот только ведущий не упоминает, что происходит все это из-за действий Вашингтона, который собственноручно рушит правила, которые сам же и создавал. Отсюда и заморозка части российских золотовалютных резервов. И санкции, которые вводятся без согласования с ООН. Все это лишь вредит глобальной экономике.

"Мы выступаем однозначно против односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН. Рестрикции Запада в отношении России не способны урегулировать украинский конфликт. Наоборот, санкции создадут новые проблемы", - говорит Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

То же самое можно сказать и про вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Этот процесс, уверены в Вашингтоне, завершится к осени. В Москве уже подчеркнули, что никаких иллюзий о том, что Россия будем с этим мириться, ни у кого быть не должно.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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