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В Венгрии высказались по поводу эмбарго на нефть из России

16:07
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Будапешт требует исключить из нового пакета санкций важный пункт

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о противоречиях с остальными странами ЕС из-за возможного эмбарго на поставки российской нефти.

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"ЕС должен предложить решение: финансировать инвестиции и компенсировать расходы на полную модернизацию энергетической инфраструктуры Венгрии, требующей 15-18 миллиардов евро", - цитирует Сийярто агентство Reuters.

Дипломат уточнил, что Будапешт требует исключить из нового пакета санкций эмбарго на поставки через трубопроводы.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

В рамках шестого пакета ограничительных мер Евросоюз готовится ввести поэтапное эмбарго на нефть из России. Но согласовать это решение пока не удается.

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