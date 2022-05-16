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Журналисты "Известий" и ВГТРК попали под обстрел в ЛНР

15:59
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Мина взорвалась в 20 метрах от съемочной группы

Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР. Инцидент произошел в районе села Новозвановка. К счастью, никто не пострадал.

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"Выпущенная украинскими силовиками мина разорвалась в 20 метрах от группы, в составе которой, помимо съемочной группы "Известий", был журналист ВГТРК и официальный представитель ЛНР Иван Филипоненко", — сообщили "Известия" в Telegram-канале.

Журналистов сопровождали также бойцы Народной милиции ДНР. В одного из них попал осколок, его спасло снаряжение.

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