В Думу внесен законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

Документ разработали в "Единой России"

Партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий неисполнение решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 16 марта.

Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается установить предельный срок исполнения в России постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Совете Европы, и предусмотреть, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

При этом для защиты прав граждан России и во избежание вакуума в исполнении решений законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года, цитирует депутата "Интерфакс".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия может полностью разорвать отношения с Евросоюзом после прекращения сотрудничества с Советом Европы (СЕ) и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) "в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России".

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