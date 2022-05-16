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В Думу внесен законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

16:01
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Документ разработали в "Единой России"

Партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий неисполнение решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 16 марта.
Названа дата выхода России из Конвенции по защите прав человека

Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается установить предельный срок исполнения в России постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Совете Европы, и предусмотреть, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

При этом для защиты прав граждан России и во избежание вакуума в исполнении решений законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года, цитирует депутата "Интерфакс".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия может полностью разорвать отношения с Евросоюзом после прекращения сотрудничества с Советом Европы (СЕ) и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) "в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России".

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