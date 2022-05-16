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На "Азовстали" ввели режим тишины

16:05
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Россия и Украина договорились об открытии гумкоридора

Достигнута договоренность с украинской стороной о вывозе раненых с территории завода "Азовсталь" — последнего оплота националистов в освобожденном российскими ВС Мариуполе.

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В Минобороны России сообщили, что открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военные доставляются в медучреждения в Новоазовске (ДНР).

В настоящее время в районе "Азовстали" введен режим тишины. На территории завода укрываются наемники, радикалы и военные. Вместе с ними могут находиться гражданские.

Ранее сообщалось об эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, которая прошла при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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