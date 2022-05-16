Захарова пообещала ответ на "выпады" польского премьера

Запад продолжает кампанию по навязыванию русофобии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что идеология Русского мира является "раковой опухолью", которую "необходимо искоренить".

"Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия-24".

Она добавила, что Запад продолжает кампанию по антироссийской пропаганде и навязыванию русофобии.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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