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Захарова пообещала ответ на "выпады" польского премьера

16:23
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Запад продолжает кампанию по навязыванию русофобии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что идеология Русского мира является "раковой опухолью", которую "необходимо искоренить".

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"Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия-24".

Она добавила, что Запад продолжает кампанию по антироссийской пропаганде и навязыванию русофобии.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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Мария Захарова
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