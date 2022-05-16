ОДКБ готова наладить практическое взаимодействие с НАТО

Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан приняли совместное заявление

В итоговом заявлении саммита ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится о готовности взаимодействовать с НАТО, а также о противодействии нацизму, расизму и ксенофобии.

"Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора", - говорится в документе.

В совместном заявлении лидеров также говорится, что страны продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносят памятники героям-освободителям и цинично переписывают историю.

"К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнёры из так называемого коллективного Запада. И всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе. Нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты, нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит", - сказал глава государства.

Путин отметил важность самой тесной координации между участниками ОДКБ в сфере внешней политики и совместных ответов на стоящие перед ними вызовы. Одни из них - это обеспечение биологической безопасности. Российский президент обратил внимание коллег на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.

Юбилейный саммит ОДКБ приурочен сразу к двум важным датам: 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию самой организации.

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