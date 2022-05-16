ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Орбан назвал антироссийские санкции эффективными только на бумаге

16:53
  • понедельник
  • 16 мая 2022

И придумывают эти ограничения "бумажные" политики

Переизбранный премьер Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

В Венгрии высказались по поводу эмбарго на нефть из России
МИД Австрии поделился подробностями о новом пакете санкций ЕС

"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства", - сказал политик в эфире канала М1.

Он при этом добавил, что Венгрия не препятствует санкциям, пока они не угрожают ее энергетической безопасности.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничения, а также поставляет Киеву оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Виктор Орбан
Виктор Орбан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.