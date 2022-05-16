Орбан назвал антироссийские санкции эффективными только на бумаге

И придумывают эти ограничения "бумажные" политики

Переизбранный премьер Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства", - сказал политик в эфире канала М1.

Он при этом добавил, что Венгрия не препятствует санкциям, пока они не угрожают ее энергетической безопасности.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничения, а также поставляет Киеву оружие.

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