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Директором столичного автозавода "Москвич" стал замглавы Дептранса Дмитрий Пронин

17:18
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Будет сохранен уникальный коллектив предприятия

Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, директором Московского автомобильного завода "Москвич" назначен Дмитрий Пронин.

"До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли", - сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о передаче Московского автомобильного завода правительству Москвы. Там возобновится производство легковых авто под брендом "Москвич". Будет сохранен уникальный коллектив предприятия (3,8 тысячи специалистов).

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