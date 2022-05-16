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Киев заявил, что НАТО никак не помогла Украине

17:43
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Зато Евросоюзу украинские власти очень благодарны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что НАТО как организация никак не помогла Киеву.

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"Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего", - сказал дипломат.

Он добавил, что Евросоюз, в свою очередь, ввел "мощные" экономические санкции, предоставил экономическую и военную поддержку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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