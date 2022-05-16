Киев заявил, что НАТО никак не помогла Украине

Зато Евросоюзу украинские власти очень благодарны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что НАТО как организация никак не помогла Киеву.

"Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего", - сказал дипломат.

Он добавил, что Евросоюз, в свою очередь, ввел "мощные" экономические санкции, предоставил экономическую и военную поддержку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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