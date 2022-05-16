Денежные переводы из России в Грузию выросли почти в 4 раза

Россия оказалась на первом месте среди всех стран по этому показателю

В апреле 2022 года общий объем денежных переводов из России в Грузию вырос почти в четыре раза, передает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

Уточняется, что показатель составил 133 миллиона долларов (33,3 миллиона в марте).

В январе - апреле 2022 года из России в Грузию было переведено 204,3 миллиона долларов (на 229% больше показателя за аналогичный период в 2021 году).

Россия сейчас находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию. Далее идут Италия и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"