Премьер Франции ушел в отставку

СМИ уже назвали главного кандидата на должность

Пресс-служба Елисейского дворца сообщила об отставке премьер-министра Франции Жана Кастекса. Он передаст полномочия своему преемнику в понедельник вечером.

Как пишут СМИ, главным претендентом на должность является нынешний министр труда, занятости и интеграции Элизабет Борн.

Прежде президент страны Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что хочет видеть премьером женщину.

Кастекс стал главой правительства в июле 2020 года. До этого он руководил президентской администрацией.

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