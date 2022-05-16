ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определилось название разрабатываемого VK магазина приложений

18:49
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Предназначен он для платформы Android

Российский магазин приложений, разрабатываемый интернет-холдингом VK, получил название RuStore, пишет "Интерфакс". Уже зарегистрирован домен rustore.ru.

Google заблокировал скачивание платных приложений в России
Лукашенко предложил России китайский сценарий интернета

"RuStore - это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что разработка магазина приложений для устройств на ОС Android ведется без привлечения бюджетных средств.

Запуститься магазин должен до 1 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Офис VK в Москве
Офис VK в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.