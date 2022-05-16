Определилось название разрабатываемого VK магазина приложений

Предназначен он для платформы Android

Российский магазин приложений, разрабатываемый интернет-холдингом VK, получил название RuStore, пишет "Интерфакс". Уже зарегистрирован домен rustore.ru.

"RuStore - это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что разработка магазина приложений для устройств на ОС Android ведется без привлечения бюджетных средств.

Запуститься магазин должен до 1 июня.

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