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Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

18:56
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Решение приняла Госдума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря.

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Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии, а также Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Эстонии.

"С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - объяснил председатель нижней палаты парламента.

Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто использует конференцию для нападок на Россию, добавил Володин.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО.

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