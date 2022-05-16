Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

Решение приняла Госдума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря.

Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии, а также Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Эстонии.

"С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - объяснил председатель нижней палаты парламента.

Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто использует конференцию для нападок на Россию, добавил Володин.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"