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Минобороны: после взрыва ВСУ образовалось ядовитое облако

19:00
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Россия показала на видео, к чему привели военные действия Украины

В понедельник в 13:35 в районе Мазановки в ДНР спецслужбы Украины подорвали фугас, усиленный накладкой до одной тонны аммиачной селитры, сообщили "ТВ Центру" в Минобороны России.

В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска. Минобороны опубликовало видео с ядовитым облаком.

"Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ", — говорится в сообщении МО.

11 мая аналогичная провокация была реализована СБУ в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия СБУ был осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой. Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима.

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