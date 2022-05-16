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Глава McDonald's не стал прощаться с Россией

19:09
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Он сказал "до новой встречи"

Исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински прокомментировал уход компании из России.

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"Давайте не будем говорить "прощай". Вместо этого скажем, как говорят по-русски, "до новой встречи", - сказал он (цитата по ТАСС).

Кемпчински также уточнил, что не видит возможности для возвращения в обозримом будущем.

Ранее стало известно, что бизнес McDonald's в России будет продан. Новые рестораны не смогут использовать бренд и символику McDonald's, а также названия блюд. Потери компании от ухода с российского рынка составят 1,2-1,4 миллиарда долларов.

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