В программы "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" внесли изменения

В отношении программы "Льготная ипотека" принято решение об увеличении максимальной суммы кредита

В условия реализации программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" для покупки или возведения объектов индивидуального жилищного строительства внесли изменения.

В отношении программы "Льготная ипотека" принято решение об увеличении максимальной суммы кредита до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а в остальных субъектах Российской Федерации — до 6 миллионов рублей. Получить кредит можно до 1 июля.

Сейчас прорабатывается вопрос дополнительного снижения процентной ставки до 9% годовых, увеличения размера кредита и продления программы до конца года.

Также на цели приобретения (строительства) ИЖС можно получить ипотечный кредит по ставке до 6% годовых в рамках программы "Семейная ипотека".

Подробная информация об указанных программах размещена на сайте Консультационного центра АО "ДОМ.РФ".

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