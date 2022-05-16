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Российский МИД рассказал об ответе на вступление Швеции в НАТО

20:08
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Решение Стокгольма нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы

Министерство иностранных дел России выпустило заявление по поводу решения Швеции вступить в НАТО.

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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, шведский нейтралитет был важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря.

"Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Там уточняется, что ответ России будет зависеть от того, какими именно окажутся условия интеграции Швеции в альянс. Москва при этом подчеркивает: членство в НАТО в любом случае не повысит уровень безопасности Швеции, приведет к утрате суверенитета в принятии решений.

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