Защита границ и неонацизм на Украине: главные темы саммита ОДКБ

Участники подтвердили готовность наращивать скоординированные действия на международной арене

Страны ОДКБ продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров государств-членов организации по итогам прошедшего сегодня в Москве саммита. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносят памятники героям-освободителям и цинично переписывают историю. Участники саммита подтвердили готовность наращивать скоординированные действия на международной арене, а также повышать боеготовность военных структур ОДКБ.

В Москве лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана собрались в двойной юбилей. 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности. И 20 лет назад создана сама организация.

К круглым датам ОДКБ подтвердила свой статус эффективной региональной оборонной структуры, которая может обеспечить безопасность на евразийском пространстве и защитить суверенитет стран-участниц. И пример тому - миротворческая операция в Казахстане в январе этого года. Когда силам союзников удалось предотвратить подстрекаемый извне госпереворот. Противодействие терроризму, наркотрафику и оргпреступности - это тоже совместная задача. Но в повестке дня появились и новые вызовы. Военно-биологическая активность США на постсоветском пространстве. Все то, о чем давно говорила Москва, получило подтверждение. И с этим нужно что-то делать.

"Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", - заявил Путин.

Сейчас в ОДКБ завершается создание коллективных инструментов по обеспечению биобезопасности стран-участниц. Владимир Путин предложил запустить в рамках организации работу профильного совета.

Лидеры стран-участниц организации также подчеркнули свою единую позицию относительно попыток фальсифицировать историю и возрождать нацизм. Однозначное осуждение. И это отражено в совместном заявлении.

"К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнёры из так называемого коллективного Запада. И всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе. Да, мы слышим, и я в разговорах это фиксирую, нам говорят: ну, что же, экстремисты есть везде. Да, это правда: экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты – нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой", - указал президент.

Защита рубежей - вопрос, который в свете очередной попытки принять новых членов в НАТО требует новых подходов. ОДКБ выражает озабоченность, но готова обеспечивать безопасность границ. Это тоже - из совместного заявления. Владимир Путин отдельно подчеркнул: расширение Североатлантического альянса - инструмент внешней политики интересах только одной страны - США. Для всех остальных - лишь усугубляет и без того непростую международную обстановку. Взять те же Финляндию и Швецию. У России никогда не было проблем с этими государствами. И непосредственной угрозы сами по себе они не представляют.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Будем соответствующим образом на это и реагировать. Кроме всего прочего, кроме этой бесконечной расширенческой политики Североатлантический альянс ещё и выходит за рамки своего географического предназначения – за рамки Евроатлантики, старается всё активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности и влиять на них, и не лучшим образом, в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", - сообщил Путин.

Отдельная тема - Афганистан. О нестабильной ситуации на его границах говорили сразу несколько президентов: Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

"Нестабильная обстановка в этой стране. А также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше внимания уделять обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - заявил Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

И на это тоже есть план действий ОДКБ: повышать слаженность и совместимость воинских контингентов своих государств, оснащать свои коллективные силы современным вооружением и техникой. Александр Лукашенко призвал членов организации действовать как единый блок во всем: начиная от голосования в международных организациях, заканчивая противодействием санкциям.

"В условиях полного игнорирования норм международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. Да, оказывается давление, давление жесткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут", - сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кроме общей программы, Владимир Путин провел и целый ряд двусторонних встреч с коллегами по ОДКБ. В экономическом сотрудничестве, несмотря на внешнее давление, все не просто стабильно, а более чем перспективно. Взаимный товарооборот растет. И это, по словам Путина, хорошая тенденция, которую надо сохранять.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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