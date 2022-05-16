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Эрдоган отказался пускать Финляндию и Швецию в НАТО

20:19
  • понедельник
  • 16 мая 2022

"Пусть не обижаются", сказал турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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"Это невозможно, пусть не обижаются", - добавил турецкий лидер (цитата по РИА "Новости").

По словам Эрдогана, делегации Швеции и Финляндии не должны утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет прямых угроз для России. Ответ Москвы будет выбран, исходя из характера интеграции Финляндии и Швеции в альянс.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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