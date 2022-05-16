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ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций против России

20:46
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Введение эмбарго на нефть откладывается

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, в который, как предполагается, должно войти поэтапное эмбарго на российскую нефть.

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При этом Боррель уточнил, что было согласовано выделение 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Также дипломат рассказал, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, вывезя его в Европу в том числе морским путем, передает ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничения, а также поставляет Киеву оружие.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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