ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций против России

Введение эмбарго на нефть откладывается

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, в который, как предполагается, должно войти поэтапное эмбарго на российскую нефть.

При этом Боррель уточнил, что было согласовано выделение 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Также дипломат рассказал, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, вывезя его в Европу в том числе морским путем, передает ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничения, а также поставляет Киеву оружие.

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