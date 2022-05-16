Регионы СКФО получат более 1 млрд рублей на поддержку МСП

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

О важных решениях для поддержки разных секторов отечественной экономики в условиях санкционного давления Запада говорили сегодня на оперативном совещании главы кабмина с вице-премьерами.

Теперь ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины можно технологическое оборудование, комплектующие к нему, сырьё и материалы, которые используются для реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT, заявил Михаил Мишустин.

Также принято решение в текущем году существенно упростить импорт электронных устройств. В их числе компьютеры, планшеты и смартфоны. Кроме того, меры господдержки станут доступны для более широкого списка предприятий автомобилестроения. Одной из важнейших задач деятельности правительства, по-прежнему, остаётся сохранение занятости населения в регионах. Отдельно обсуждалось развитие малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа.

"Правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки. За счёт этого в ближайшие 4 года предприятия смогут получить почти 14 миллиардов рублей. Воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные для развития дела и на текущие нужды", - заявил Мишустин.

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