ЦБ повысил лимит на перевод средств за рубеж

До 50 тысяч долларов в месяц

Центробанк сообщил в понедельник об увеличении лимита на переводы средств за рубеж для физлиц.

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что запрет на переводы средств за границу для не работающих в России физлиц из поддерживающих санкции стран, а также для юрлиц из этих государств сохраняется.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

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