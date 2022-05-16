ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ повысил лимит на перевод средств за рубеж

20:58
  • понедельник
  • 16 мая 2022

До 50 тысяч долларов в месяц

Центробанк сообщил в понедельник об увеличении лимита на переводы средств за рубеж для физлиц.

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
ЦБ предложил механизм отмены переводов на счета мошенников

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что запрет на переводы средств за границу для не работающих в России физлиц из поддерживающих санкции стран, а также для юрлиц из этих государств сохраняется.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центральный банк России
Центральный банк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.