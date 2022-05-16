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В Испании столкнулись пассажирский и товарный поезда

21:41
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Есть погибший

В районе населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в испанской провинции Барселона столкнулись пассажирский и товарный поезд, сообщило в соцсетях каталонское главное управление гражданской защиты.

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Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения. При этом 83 человека отделались легкими травмами.

СМИ пишут, что авария произошла из-за схода с рельсов товарного поезда. Пассажирский в этот момент выезжал со станции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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