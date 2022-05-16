В Испании столкнулись пассажирский и товарный поезда

Есть погибший
В районе населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в испанской провинции Барселона столкнулись пассажирский и товарный поезд, сообщило в соцсетях каталонское главное управление гражданской защиты.
Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения. При этом 83 человека отделались легкими травмами.
СМИ пишут, что авария произошла из-за схода с рельсов товарного поезда. Пассажирский в этот момент выезжал со станции.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"