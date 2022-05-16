ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские боевики разместили вооружение в интернате в Святогорске

21:46
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Жителей Одессы подвергают насилию

Министерство обороны России сообщило вечером в понедельник, что украинские националисты подвергают насилию жителей Одессы за найденные в их телефонах и мессенджерах доказательства пророссийских взглядов.

"Мы не ушли!" На Украине начали придумывать "победы" на фронте
Киев заявил, что НАТО никак не помогла Украине

Кроме того, согласно сообщению российского ведомства, боевики разместили вооружение в интернате в Святогорске, удерживают преподавателей и воспитанников в подвале. Вместе с тем военными ВСУ на территории кожвендиспансера в ЛНР была размещена артиллерия.

За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 13 тысяч человек. 16 мая Россия провела в ДНР и Херсонской области четыре гуманитарные акции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.