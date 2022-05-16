Украинские боевики разместили вооружение в интернате в Святогорске

Жителей Одессы подвергают насилию

Министерство обороны России сообщило вечером в понедельник, что украинские националисты подвергают насилию жителей Одессы за найденные в их телефонах и мессенджерах доказательства пророссийских взглядов.

Кроме того, согласно сообщению российского ведомства, боевики разместили вооружение в интернате в Святогорске, удерживают преподавателей и воспитанников в подвале. Вместе с тем военными ВСУ на территории кожвендиспансера в ЛНР была размещена артиллерия.

За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 13 тысяч человек. 16 мая Россия провела в ДНР и Херсонской области четыре гуманитарные акции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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