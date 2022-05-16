Замглавы Минстроя рассказал о подорожании услуг ЖКХ

Тарифы изменяются раз в год

Заместитель главы Минстроя Алексей Ересько рассказал о повышении тарифов ЖКХ в этом году.

"Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%", - сообщил замминистра (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что ранее власти на уровне 9,5% зафиксировали ставку ЦБ, используемую для расчета размера штрафных санкций.

Также Ересько напомнил, что квитанцию сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате.

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