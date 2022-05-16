ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Литовского режиссера Римаса Туминаса лишили премии правительства России

23:02
  • понедельник
  • 16 мая 2022

6 мая он покинул должность худрука Театра имени Вахтангова

Литовского режиссера Римаса Туминаса лишили премии правительства России, которая была присуждена за вклад в развитие российской культуры. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

1 марта режиссер уехал из России. Он взял отпуск за свой счет и лечился в Литве.

4 мая российские пранкеры разыграли литовского режиссера. Один из них позвонил Туминасу и представился министром Украины, предложив поставить спектакль о Бандере, а режиссер согласился. Позже Туминас объяснил, что его разговор с пранкерами смонтировали.

6 мая он покинул должность худрука Театра имени Вахтангова. Сейчас театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Римас Туминас
Римас Туминас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.