6 мая он покинул должность худрука Театра имени Вахтангова

Литовского режиссера Римаса Туминаса лишили премии правительства России, которая была присуждена за вклад в развитие российской культуры. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

1 марта режиссер уехал из России. Он взял отпуск за свой счет и лечился в Литве.

4 мая российские пранкеры разыграли литовского режиссера. Один из них позвонил Туминасу и представился министром Украины, предложив поставить спектакль о Бандере, а режиссер согласился. Позже Туминас объяснил, что его разговор с пранкерами смонтировали.

6 мая он покинул должность худрука Театра имени Вахтангова. Сейчас театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

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