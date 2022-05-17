Двойник Ким Чен Ына сорвал предвыборное собрание в Австралии

Все забыли о присутствующем премьер-министре

Призрак бродит по свободному миру. Призрак Ким Чен Ына. Северокорейский лидер сорвал предвыборное собрание в Австралии, на котором присутствовал сам премьер-министр Скотт Мориссон. Если Мориссона мало кто знает за пределами родной Австралии, имя Ким Чен Ына гремит на весь мир.

Журналисты мгновенно забыли о присутствующем премьер-министре и слушали только товарища Кима. Помощник премьера потребовал удалиться. Не указывайте верховному лидеру, что делать! Парировал Ким, но всё же ушёл. Шутка, скажете? А в Австралии этот номер расценили как политический выпад и грязные закулисные технологии против действующего лидера.

Товарищ Ким не даёт покоя большим западным политикам. Сколько шума было во времена Дональда Трампа, который называл лидера КНДР и коротышкой, и рокетменом. И напоминал, что у него, Трампа – ядерная кнопка больше. Грозный призрак Ким Чен Ына бродит по планете. Застали его как-то в Гонконге. Говорят, и по Нью-Йорку бродил.

Товарищ Ким, наделавший шума на партсобрании, на самом деле – человек, представляющийся как Говард Икс. Ещё в 2018-м его задержали и допросили в Сингапуре, куда он прибыл за несколько дней до встречи настоящего Ким Чен Ына и Дональда Трампа. А в Австралии его назвали исполнителем некоего политического заказа.

Казалось бы, просто актёр, двойник, а сколько шума может наделать на партсобрании. Не все сразу и поймут, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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