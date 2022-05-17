Мамонтов: импортозамещение должно происходить в голове

Руководитель радиостанции "Говорит Москва" ответил на актуальные вопросы

Почему надежды на технологический прорыв в партнёрстве с Западом так и не оправдались? Достаточно ли в России творческих идей и производственных возможностей для выпуска своей конкурентоспособной продукции?

Автомобилист, восстановивший своими руками экземпляр "Москвича-407" - руководитель радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов - в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Нам надо заниматься сохранением самих себя. Импортозамещение не только в "Москвиче" должно происходить. Импортозамещение должно происходить в голове", - сказал он.

Полный комментарий Владимира Мамонтова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"