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Мамонтов: импортозамещение должно происходить в голове

09:06
  • вторник
  • 17 мая 2022

Руководитель радиостанции "Говорит Москва" ответил на актуальные вопросы

Почему надежды на технологический прорыв в партнёрстве с Западом так и не оправдались? Достаточно ли в России творческих идей и производственных возможностей для выпуска своей конкурентоспособной продукции?

Автомобилист, восстановивший своими руками экземпляр "Москвича-407" - руководитель радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов - в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Нам надо заниматься сохранением самих себя. Импортозамещение не только в "Москвиче" должно происходить. Импортозамещение должно происходить в голове", - сказал он.

Полный комментарий Владимира Мамонтова смотрите в видео

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