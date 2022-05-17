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Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

08:52
  • вторник
  • 17 мая 2022

Офицеры и солдаты проявляют героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали во вторник в Минобороны. 
Защита границ и неонацизм на Украине: главные темы саммита ОДКБ

Капитан Александр Федас под шквальным огнем националистов в районе расположения нашей батальонно-тактической группы сумел восстановить работу поврежденной радиостанции и обеспечил бесперебойную связь командования с войсками. В итоге атака врага была отражена.

Лейтенант Тимур Калимуллин со своим подразделением обнаружил группу украинских диверсантов и вступил в бой с превосходящими силами. Были уничтожены 2 миномётных расчёта и до 15 радикалов. А наша колонна без потерь смогла выдвинуться в заданный район.

Танковая рота под командованием капитана Раиля Габдрахманова в ходе освобождения одного из населенных пунктов прорвала оборону неонацистов. А после успешно отразила контратаку, нанеся существенный урон живой силе и военной технике противника.

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