В России за сутки ликвидировали 84 природных пожара

Сложная обстановка в Иркутской области

За минувшие сутки в России ликвидировано 84 природных пожара на площади более 13 тысяч гектаров. По последним данным, продолжается борьба с 95 пожарами, сообщает "ТВ Центр".

В Иркутской области за сутки площадь возгораний увеличилась в 4 раза. Сложная обстановка - в Красноярском крае, Приморье, Новосибирской, Курганской и Тюменской областях. А также в Республике Алтай - там лес полыхает прямо возле Телецкого озера, огромные территории заволокло густым дымом.

В Республике Тыва сотрудники Авиалесоохраны ведут борьбу со сложным природным пожаром в горной местности заповедника Убсунурская котловина. Локализовано около 200 возгораний в труднодоступных районах.

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