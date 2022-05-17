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Село в Курской области обстреляли со стороны Украины

08:39
  • вторник
  • 17 мая 2022

Пострадавших с российской стороны нет

Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, которое находится на границе с Украиной, подверглось обстрелу с украинской территории. Об этом во вторник, 17 мая, рассказал курский губернатор Роман Старовойт.

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Глава региона уточнил, что обстрел осуществлялся из крупнокалиберного оружия. В результате повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Жертв и пострадавших нет.

Ответным огнем российских пограничников обстрел быстро подавлен, написал Старовойт в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают специалисты.

Это не первый подобный инцидент в Курской области. В апреле по пограничному пункту Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько снарядов. Два снаряда попали по посёлку Жеча в Стародубском районе.

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