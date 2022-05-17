RT: около 300 бойцов ВСУ с "Азовстали" сдались в плен

Они покинули территорию завода

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Об этом поздним вечером понедельника, 16 мая, сообщил корреспондент телеканала RT Максим Тоури.

Как рассказал журналист в своем Telegram-канале, сдавшихся бойцов вывозят с завода на десяти автобусах, при этом раненых пленных, которых около 50 человек, отправили в центральную больницу Новоазовска для оказания медицинской помощи.

Остальных сдавшихся в плен украинских бойцов увезли на автобусах в сторону населенного пункта Еленовка, сообщил Тоури.

Ранее сообщалось об эвакуации части мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, которая прошла при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. На территории завода до сих пор укрываются наемники, радикалы и военные. Вместе с ними могут находиться гражданские.

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