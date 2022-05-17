В США успешно испытали гиперзвуковое оружие

Испытания прошли в рамках программы ARRW

ВВС США объявили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Согласно заявлению ВВС США, стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая у побережья на юге штата Калифорния выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A. После отделения от самолета блок воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

В США сделают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим, цитирует заявление ВВС Соединенных Штатов агентство ТАСС.

Россия в ходе спецоперации по защите республик Донбасса успешно применила гиперзвуковое оружие. В марте гиперзвуковой ракетой "Кинжал" уничтожен подземный украинский арсенал, возведенный еще во времена СССР.

Получив эту информацию, президент США Джо Байден был впечатлен возможностями российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". По словам президента США, ее отличает от других ракет только одна особенность – "ее почти невозможно остановить".

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