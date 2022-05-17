В российские войска направлена партия новейших танков "Прорыв"

Об этом рассказал производитель танков

На "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны России. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в концерне, который входит в "Ростех".

Т-90М является последней модификацейя российского основного боевого танка Т-90.

Количество танков "Прорыв", отправленных в российские войска, а также их конкретные получатели не уточняются, сообщает "Интерфакс".

В феврале 2021 года "Уралвагонзавод" сообщал о начале серийных поставок Т-90М российским военным. Отмечалось, что речь идет про долгосрочные контракты на большое количество машин.

Ранее бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что российская армия очень сильна и обладает преимуществом как на земле, так и в воздухе. Он предостерег украинские власти от недооценки мощи Вооруженных сил России.

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