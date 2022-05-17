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Зеленский признал сдачу в плен блокированных на "Азовстали" боевиков

08:22
  • вторник
  • 17 мая 2022

Киев рассчитывает вернуть их на подконтрольную ему территорию

Блокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские военные начали выходить с завода и сдаваться. Это подтвердил в видеообращении президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает впоследствии вернуть оказавшихся в плену на подконтрольную украинским властям территорию.

RT: около 300 бойцов ВСУ с "Азовстали" сдались в плен
На "Азовстали" ввели режим тишины

"У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь", - сказал Зеленский. Он добавил, что работа по возвращению домой попавших в плен боевиков требует деликатности и времени, по словам украинского лидера, она продолжается.

Как сообщали накануне в Минобороны России, на "Азовстали" был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. Это стало результатом переговоров блокированных боевиков с российскими военными. В военном ведомстве отметили, что украинских военнослужащих доставляют в медучреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики, где им оказывают всю необходимую помощь. По данным украинской стороны, 16 мая с "Азовстали" эвакуированы в Новоазовск 53 тяжелораненых украинских военных. 211 боевиков были доставлены по гуманитарному коридору в Еленовку, также на территорию, подконтрольную ДНР, передает ТАСС.

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