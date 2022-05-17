ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам объяснили, как избавиться от последствий COVID-19

08:53
  • вторник
  • 17 мая 2022

Остаточные изменения могут пройти бесследно

Здоровый образ жизни, физические тренировки и дыхательная гимнастика помогут избавиться от остаточных явлений после перенесенного коронавируса. Если пациент перенес легкую форму COVID-19, то практически все пройдет без следа, сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

В КНДР зафиксировали первые случаи смерти от COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России снижается 12 недель подряд

"А если человек болел более тяжелыми формами заболевания и лежал в стационаре по этому поводу, конечно, коронавирус оставляет на некоторое время след. Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни - эти изменения проходят", - цитирует специалиста РИА Новости.

Врач добавил, что у некоторых пациентов выздоровление затягивается на год и больше. Однако в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в легких проходят. Для условно здорового человека, по словам врача, достаточно проходить ежегодную диспансеризацию. Сейчас ее можно пройти бесплатно и без записи в павильонах "Здоровая Москва" в 46 парках столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.