Россиянам объяснили, как избавиться от последствий COVID-19

Остаточные изменения могут пройти бесследно

Здоровый образ жизни, физические тренировки и дыхательная гимнастика помогут избавиться от остаточных явлений после перенесенного коронавируса. Если пациент перенес легкую форму COVID-19, то практически все пройдет без следа, сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

"А если человек болел более тяжелыми формами заболевания и лежал в стационаре по этому поводу, конечно, коронавирус оставляет на некоторое время след. Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни - эти изменения проходят", - цитирует специалиста РИА Новости.

Врач добавил, что у некоторых пациентов выздоровление затягивается на год и больше. Однако в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в легких проходят. Для условно здорового человека, по словам врача, достаточно проходить ежегодную диспансеризацию. Сейчас ее можно пройти бесплатно и без записи в павильонах "Здоровая Москва" в 46 парках столицы.

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