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Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды отличившимся в спецоперации

10:02
  • вторник
  • 17 мая 2022

Церемония прошла в полевых условиях

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Об этом во вторник. 17 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.

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Церемония награждения военнослужащих проводилась в полевых условиях. Государственные награды были вручены офицерам и сержантам – военнослужащим войск противовоздушной обороны, артиллеристам и мотострелкам.

Среди врученных военнослужащим наград — орден "За военные заслуги" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами, Суворова и Жукова.

Лапин назвал огромной честью поздравлять с государственными наградами тех, кто их заслужил. Он выразил большую благодарность военным за их боевой ратный тяжелый труд, который каждую минуту в круглосуточном режиме приближает нашу общую победу, сообщает РИА Новости.

16 мая сообщалось, что в шести госпиталях прошли церемонии награждения орденами и медалями рядовых и сержантов, которые в ходе спецоперации по защите Донбасса получили ранения и сейчас проходят лечение. Некоторым солдатам и офицерам награды лично вручил командующий Западного военного округа.

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин
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