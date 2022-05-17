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"Рост цен имени Байдена": Володин напомнил Западу о последствиях санкций

10:02
  • вторник
  • 17 мая 2022

Новые рестрикции не приведут ни к чему хорошему для ЕС

Новые европейские санкции в отношении России приведут лишь к тому, что помимо роста цен на энергоносители к концу года добавятся еще проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится. Об этом во вторник, 17 мая, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Парламентарий напомнил, что Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона — а "взамен получил рост цен имени Байдена".

Володин также прокомментировал предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля помочь Украине с вывозом зерна из хранилищ, "чтобы освободить место для нового урожая". Поскольку предлагается использовать для этого морской путь, генсек ООН выступил с инициативой смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.

По мнению спикера Госдумы, в результате "жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ". В итоге выгодоприобретателями становятся только страны Европы.

— Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь, — написал Володин в своем Telegram-канале.

У стран ЕС тем временем пока не получается согласовать шестой пакет санкций против России. Уровень обсуждения повышен с постоянных представителей до министров иностранных дел, но и им не удается достичь компромисса по новым рестрикциям.

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