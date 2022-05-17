"Аэрофлот" снизил на четверть стоимость билетов на Дальний Восток

Тарифы будут действовать с 17 мая по 30 июня

Стоимость субсидируемых авиабилетов на рейсы "Аэрофлота" между дальневосточными городами и Москвой снижаются на 25%. Новые тарифы будут действовать с 17 мая по 30 июня. Об этом говорится на сайте компании.

"Аэрофлот" в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что по субсидированной программе цена билета в одну сторону из Владивостока в Москву составит для социальных категорий 5550 рублей, для детей до 12 лет - 4165 рублей, для взрослых жителей ДФО - 7650 рублей. Сниженные тарифы будут действовать на рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпании "Россия" между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой, передает ТАСС.

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