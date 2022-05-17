В Госдуме рассматривают важные социальные инициативы

Полный перечень закопроектов - в репортаже "ТВ Центра"

Большой пакет важнейших социальных инициатив во вторник рассматривает Госдума. Депутаты обсуждают законопроект от фракции "Единая Россия" о бесплатном проезде детей до 7 лет в пригородных поездах. Ещё одна инициатива позволит увеличить число бюджетных мест в магистратуре. Также на рассмотрении документ, который поможет защитить граждан от злоупотреблений в сфере ЖКХ.

Сейчас львиная доля законопроектов, которые принимает Государственная Дума, направлена на поддержку экономики и граждан. А некоторые и на то, и на другое одновременно. Сегодня парламент рассматривает одну из таких инициатив, что называется, два в одном. Об увеличении бюджетных мест по приоритетным программам магистратуры. С одной стороны, это один из наиболее значимых социальных законопроектов в области образования, ведь большее количество граждан смогут получить его бесплатно. С другой, это и будущие кадры для российских производств, которые будут двигать нашу экономику вперед.

Почему понадобился новый законопроект? Здесь все просто: бюджет утвержден на этот и следующий год, и исходя из него было рассчитано количество бюджет мест. Если документ примут, то он поможет продолжить учебу в российских вузах тем нашим согражданам, которые обучались за рубежом, но вынуждены были прервать процесс из-за сложившейся обстановки. Проще говоря, русофобии.

И еще одна социальная инициатива - от "Единой России". Детям в возрасте от 5 до 7 лет разрешат бесплатный проезд на электричках. Это мера станет дополнительной поддержкой для семей с детьми. Сейчас не платить за билет на электричку могут только дети до 5 лет. Для других категорий маленьких пассажиров регионы вводят свои льготы: скидки от 50 до 75 процентов. Законопроект предлагает привести норму о проезде к единому знаменателю. По аналогии с городским транспортом.

Во втором чтении парламент рассматривает законопроект о защите граждан от злоупотреблений при предоставлении услуг ЖКХ. Для ресурсоснабжающих организаций за нарушения в обеспечении россиян коммунальными услугами увеличат штрафы. Сейчас поставщикам услуг запрещено привлекать коллекторов, но они нашли другой, незаконный способ наказывать неплательщиков - просто ограничивают предоставление услуги. Причем, нередки случаи, когда страдают и добросовестные граждане. Например, не оплатила услугу управляющая компания или несколько человек, а страдают все жители дома.

И сегодня Государственная Дума собирается прекратить депутатские полномочия Владимира Жириновского. По некоторым данным, на его мандат претендуют сразу несколько членов партии. Лидер ЛДПР ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. Либерал-демократам предстоит выбрать как нового председателя партии, так и руководителя фракции в Государственной Думе. Обязанности последнего пока временно исполняет Леонид Слуцкий. Внеочередной съезд партии назначен на 27 мая. На нем и должны выбрать нового председателя.

А в среду на Охотном Ряду в рамках правительственного часа выступит глава Ростуризма. Что весьма актуально в преддверии сезона отпусков. Сейчас, когда многие страны для россиян закрыты или попросту небезопасны из-за тотальной русофобии, необходимы меры для развития и поддержки внутреннего туризма. О них и пойдет речь.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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